Il Benevento segue Krunic e Duarte per rinforzare la rosa di Inzaghi: i calciatori sono in uscita dal Milan

Il Benevento prosegue la caccia ai rinforzi per affrontare con maggiori certezze la stagione di Serie A.

Come riportato da Tuttosport, il club campano ha messo nel mirino Rade Krunic per il centrocampo e Leo Duarte per la difesa, entrambi di proprietà del Milan.