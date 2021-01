Benevento, Sau: «Mi dispiace aver fatto perdere il Cagliari»

Marco Sau, attaccante del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari: le dichiarazioni

Marco Sau, attaccante del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari.

GOL DELL’EX – «Emozioni forti, era la prima volta per me qui senza pubblico. Poi ho fatto anche gol, dispiace aver fatto perdere il Cagliari. Noi guardiamo partita per partita, siamo una neo-promossa ma consapevoli della nostra forza: puntiamo il più in alto possibile. Esultanza? Sentimenti contrastanti, ma ormai i colori rossoblù sono il passato. Dispiace per loro e per la loro situazione».

CAGLIARI – «Penso sia stato giusto cambiare. Ho vissuto bei momenti, che resteranno nel cuore. Va bene così».