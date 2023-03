Benfica, Schmidt: «Giocheremo contro una grande squadra. L’Inter ha tante qualità individuali»

Roger Schmidt, allenatore del Benfica, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Guimaraes

INTER – «Giocheremo contro una grande squadra. L’Inter ha tante qualità individuali, tanta esperienza, so che in queste partite della fase a eliminazione diretta tutti i giocatori si esaltano. Possiamo aspettarci partite due difficili e faremo del nostro meglio, come sempre, in campionato e nelle partite internazionali. Ecco perché siamo ancora in corsa in Champions League. Crediamo in noi stessi, giocheremo il nostro calcio e speriamo di avere l’opportunità di raggiungere le semifinali».