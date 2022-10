Benzema: «Ho realizzato un sogno passando per le difficoltà»

Le prime parole del centravanti dopo la vittoria del Pallone d’oro 2022: le dichiarazioni di Karim Benzema

Le dichiarazioni di Karim Benzema dopo essere stato incoronato Pallone d’oro 2022:

LA GIOIA – «Sono fiero, penso a quando ero piccolo, questo è il sogno di quelli cresciuti come me. La mia grande motivazione e modello della mia vita è stato Zinedine Zidane. Ho lavorato giorno dopo giorno, vivendo periodi difficili ma sapendo che tutto è possibile. Quando ho lasciato la Nazionale non ho mollato nemmeno in quei momenti, convinto che un giorno avrei potuto vincere questo trofeo. Ringrazio tutti i miei compagni, un grande presidente che per me è uno di famiglia e che è sempre stato al mio fianco in ogni momento. Ovviamente non mi dimentico di Aulas nell’accademia del Lione, che è stata la mia famiglia. Il Pallone d’Oro è un premio individuale, ma lo condivido con chi mi ha aiutato a vincerlo».