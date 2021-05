Benzema: «Che gioia tornare con la Francia. Zidane rimane al Real Madrid»

Karim Benzema ha parlato a cuore aperto in un’intervista a L’Équipe: le sue dichiarazioni

FRANCIA – «Dico la verità, anche da assente, ogni giorno mi sono sentito e considerato un calciatore della Francia. Martedì scorso (giorno delle convocazioni ndr) è stato un giorno speciale per me. Avevo grandi speranze e ho capito che in tanti aspettavano il mio ritorno. Ero a Madrid e per tutto il giorno ho ricevuto tanti messaggi, aumentavano le indiscrezioni su una mia convocazione, sembrava il fatto del giorno e poi ho assistito alle convocazioni davanti alla tv insieme alla mia famiglia e al telefono con mio padre”. “Quando ho letto il mio nome ho provato allegria e un forte sentimento d’orgoglio, un piccolo shock che mi ha fatto rivivere in pochi istanti tutte le esclusioni».

REAL MADRID – «In una stagione complicata con tanti infortuni, siamo arrivati in semifinale di Champions e abbiamo lottato fino all’ultimo minuto per la Liga. Zizou è stato sempre sincero con me, ho grande rispetto per lui perchè è sempre stato molto diretto e mi ha dato fiducia ogni giorno. Oggi è l’allenatore del Real e non credo che andrà via, resterà, vedrete, poi se così non sarà ne prenderemo atto, ma al momento non vedo il Real senza Zidane».