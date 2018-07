Benzema o Cavani: la risposta del Napoli a CR7

Il Napoli vuole risponde alla Juventus: Karim Benzema o Edinson Cavani i nomi per continuare a sognare lo scudetto

Con la Juventus che ha ufficializzato l’acquisto di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid, si aspetta che il Napoli, seconda classificata dello scorso campionato, risponda ai bianconeri, così da mantenere vive le speranze di giocarsi lo scudetto anche nella stagione che sta per cominciare. Due i nomi che fanno sognare i tifosi: Karim Benzema e il mai dimenticato Edinson Cavani.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe già fatto un sondaggio con il Real per il francese: al momento, però, non c’è stata un’apertura per la cessione, dunque un’eventuale trattativa non sarebbe affatto semplice. Per quanto riguarda il Matador, invece, il ritorno resta un sogno che potrebbe concretizzarsi solo nel caso in cui il PSG decidesse di cederlo. Possibilità neanche tanto lontana: l’uruguaiano, infatti, non è in ottimi rapporti con la stella Neymar, che addirittura ne avrebbe chiesto la cessione. Se così fosse, il club partenopeo non si farebbe trovare impreparato e proverebbe a portare a casa il figliol prodigo.