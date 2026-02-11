Benzema-Ronaldo, volano stracci! Il messaggio del francese dopo la firma con l’Al-Hilal: «Vincerò io»

Benzema-Ronaldo, la sfida in terra araba è più accesa che mai! Il retroscena sul messaggio dell’attaccante del francese dopo la firma con l’Al Hilal

La rivalità tra le leggende che hanno scritto la storia del Real Madrid si sposta dal Bernabeu alle dune dell’Arabia Saudita, arricchendosi di un retroscena velenoso. Stando a quanto rivelato dal quotidiano britannico Telegraph, il clamoroso trasferimento di Karim Benzema all’Al-Hilal non ha rappresentato solo un terremoto tecnico per la Saudi Pro League, ma anche l’occasione per una stoccata diretta a Cristiano Ronaldo. Poche ore dopo aver siglato l’accordo con la corazzata guidata da Simone Inzaghi, l’attaccante francese avrebbe inviato un messaggio privato all’ex compagno, oggi capitano dell’Al-Nassr, dai toni decisamente beffardi.

LEGGI ANCHE: Capello sentenzia: «CR7 un grande atleta, ma non si può paragonare a Messi, Ronaldo e Maradona! Ecco perché»

Secondo le indiscrezioni raccolte da fonti vicine al campionato saudita, “The Dream” ha voluto rincarare la dose in un momento delicatissimo. Nel testo, Benzema non si è limitato a celebrare la nuova avventura, ma ha sottolineato di aver finalmente strappato quel faraonico aumento d’ingaggio che l’Al-Ittihad gli aveva negato, causando la rottura. Oltre al danno economico, la beffa sportiva: il Pallone d’Oro 2022 ha chiuso la comunicazione con una previsione sarcastica.

MESSAGGIO – «Presto vincerò di nuovo il titolo, lol».

Una provocazione che colpisce un nervo scoperto per il fenomeno portoghese. CR7, infatti, sta vivendo giorni di altissima tensione: è attualmente in sciopero e ha disertato le ultime due partite della sua squadra. La sua protesta è rivolta contro il fondo PIF, colpevole a suo dire di orchestrare una palese disparità di trattamento finanziario per favorire proprio l’Al-Hilal del tecnico piacentino, fornendo loro risorse illimitate rispetto alle rivali.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La situazione in classifica rende il tutto ancora più incandescente: la formazione di Inzaghi, ora rinforzata da Benzema, guida il campionato, mentre Ronaldo insegue al secondo posto, staccato di una sola lunghezza. Questo messaggio rappresenta un doppio smacco psicologico per l’ex Juventus, costretto a guardare l’amico-rivale godersi i soldi e il primato in una squadra costruita per dominare, mentre la sua battaglia politica rischia di compromettere la corsa al trofeo.