Capello sentenzia: «CR7 un grande atleta, ma non si può paragonare a Messi, Ronaldo e Maradona! Ecco perché». Le parole dell’ex allenatore

Fabio Capello ha riaperto l’eterno dibattito sui più grandi della storia del calcio, tracciando una linea netta tra i talenti naturali e i campioni costruiti. Ospite dell’emittente egiziana ON Sport, l’ex allenatore di Milan e Real Madrid ha analizzato la figura di Cristiano Ronaldo. Pur riconoscendo le straordinarie doti atletiche e il fiuto del gol del fuoriclasse portoghese, il tecnico friulano ha sostenuto che a CR7 manchi la genialità pura e imprevedibile che appartiene invece a leggende come Lionel Messi, Diego Armando Maradona e Ronaldo il Fenomeno.

Il discorso si è poi spostato sulla gestione dei pesi massimi nello spogliatoio. “Don Fabio” ha ricordato la sua esperienza sulla panchina delle Merengues, descrivendo il brasiliano Ronaldo come un leader negativo in quel periodo, più propenso alla vita notturna che al sacrificio in allenamento. Infine, una dura critica alle dinamiche del calcio moderno, con un riferimento specifico a Kylian Mbappé. Capello ha condannato il recente episodio in cui l’attaccante francese ha rifiutato il pasillo al Barcellona dopo la Supercoppa, scavalcando l’autorità di Xabi Alonso. Secondo l’opinionista, quando un giocatore impone la propria volontà sopra quella del tecnico, la leadership dell’allenatore è irrimediabilmente compromessa.

IL CONFRONTO TRA CR7, MESSI, MARADONA E RONALDO IL FENOMENO – «Cristiano è un grande goleador e un atleta incredibile, ma non possiede il genio di Messi, Maradona o Ronaldo il Fenomeno. Non lo si può paragonare a loro».

LEADERSHIP – «Ronaldo era un leader negativo all’epoca, organizzava feste enormi e non voleva allenarsi».

IL PASILLO D’ONORE NEGATO DA MBAPPE – «Quando un giocatore ordina ai compagni cosa fare sopra la testa del tecnico, significa che l’allenatore non ha più potere né leadership».