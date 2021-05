Bereszynski resta o va via? Il punto sul terzino della Sampdoria

Bartosz Bereszynski autore di una grande stagione con la Sampdoria: ora Euro 2020 poi il calciomercato. Il punto

Bartosz Bereszynski è stato uno dei migliori della stagione della Sampdoria. Il terzino blucerchiato, che più volte ha indossato la fascia di capitano, ha trovato il giusto feeling con Claudio Ranieri e ha disputato la sua miglior stagione a Genova. In Nazionale è uno dei leader e si prepara a vivere l’Europeo, magari da protagonista.

Euro 2020 sarà per lui una vetrina importante. Il suo futuro non sembra condizionato dall’addio del tecnico romano, la società punta molto sul numero 24 ma in caso di offerte adeguate non è escluso che possano aprirsi nuovi scenari per il polacco.