Bergomi consiglia l’Inter: «Pogba sarebbe un grande colpo»

L’ex calciatore e opinionista Bergomi ha consigliato all’Inter l’acquisto di Pogba durante il calciomercato estivo

Giuseppe Bergomi ha suggerito all’Inter l’acquisto di Paul Pogba nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport: «Se si ha la forza economica di andarlo a prendere, bisogna farlo subito. È vero che le ultime stagioni non sono state all’altezza, però tornerebbe in un calcio che conosce, non avrebbe problemi di ambientamento e potrebbe subito lasciare il segno. Al di là delle qualità tecniche, col fisico che ha, in Serie A sarebbe ancora dominante».

«E in giro ce ne sono pochi di giocatori così. Pogba è un ’93 e tornerebbe in Italia giusto in tempo per l’ultimo salto di qualità. E Conte da lui può tirare fuori il meglio come in passato. Per l’Inter sarebbe un grande colpo per provare a vincere nell’immediato, ma immagino sarà necessaria qualche rinuncia. Se invece si punta a costruire qualcosa sul lungo periodo, resto dell’idea che giocatori come Tonali o Locatelli sarebbero investimenti perfetti».