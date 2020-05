Bergomi: «Gli esterni possono essere il punto debole della Juve»

Beppe Bergomi ha individuato le criticità della Juventus in vista della ripresa del campionato di Serie A: le parole dell’ex Inter

Intervenuto nel corso di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha affermato che secondo il suo parere il punto debole della Juve è da ricercare sulle corsie esterne.

«Quello del terzino è sempre stato il ruolo in cui hanno avuto meno alternative. Nella costruzione della squadra da inizio anno, ho visto che non c’è un’alternativa mancina ad Alex Sandro. Lui è stato costretto a giocare tanto, alcuni tifosi lo hanno anche ingiustamente criticato. De Sciglio non sta mai bene. La Juventus davanti e in mezzo al campo ha tanti cambi, fra i centrali recupera Chiellini, mentre gli esterni possono essere il punto debole».