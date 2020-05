Bergomi: «Ho avuto il coronavirus, ma ora sto bene»

L’ex difensore dell’Inter Giuseppe Bergomi è intervenuto in diretta Instagram rivelando di aver contratto il Covid-19

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell’Inter e opinionista Sky, ha dichiarato di aver avuto il Covid-19. Ecco le sue parole durante una chat su Instagram con il conduttore Ciccio Valenti:

«Ho fatto un test sierologico che ha detto che sono positivo all’ICG e negativo all’IGM. A inizio marzo sono stato male, ho avuto problemi all’olfatto e alla schiena, non ho avuto problemi ai polmoni. Adesso la fortuna vuole che ho gli anticorpi, ma mi hanno spiegato che non proteggono al 100% perché il virus muta. Ma se dovessi prenderlo lo prenderei in forma leggera».