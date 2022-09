Bergomi su Barella: «L’Inter deve ritrovare le sue motivazioni. Non posso accontentarmi di queste sue prestazioni»

Beppe Bergomi, ex giocatore dell’Inter, ha voluto parlare di Barella dopo la partita di Champions League

Beppe Bergomi, ex giocatore dell’Inter, ha voluto parlare di Barella dopo la partita di Champions League. Le sue dichiarazioni:

SORPRESE INIZIALI – “Inzaghi forse avrà pensato a Udine, però mi lasci sottolineare che Acerbi è stato il migliore in campo, con Brozovic e Dzeko. Piuttosto non mi ha convinto ancora uno dei titolarissimi: l’Inter deve ritrovare e rimotivare Barella. Anche se ha segnato alla Cremonese e fatto l’assist per Brozo col Torino, ho troppa stima per Nicolò per accontentarmi”.

