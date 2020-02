Berisha: «Sintonia con Di Biagio. Ora dobbiamo dare di più» – VIDEO

L’intervento di Berisha, portiere della Spal, al termine della sfida contro la Juventus: il commento dell’estremo difensore – VIDEO

(Dal nostro inviato allo Stadio Paolo Mazza, Antonio Parrotto) – Erit Berisha ha analizzato la sconfitta della Spal contro la Juventus in zona mista. Ecco le parole del numero uno dei ferraresi.

LA GARA – «Abbiamo provato a fare una grande partita perché contro le squadre top dobbiamo fare qualcosa di più. Siamo riusciti a fare abbastanza bene ma non basta, dobbiamo fare qualcosa in più per portare a casa il risultato. È mancata un po’ di fortuna, poi la bravura degli avversari e anche un po’ di sfortuna nostra che abbiamo fatto qualche errore. Io direi che in tante partite abbiamo fatto questi errori perché alla fine abbiamo perso tante gare. Dobbiamo fare partite senza errori e da là ripartire perché se fai una partita bene per 80 minuti e poi fai un errore come è accaduto in queste ultime gare perdi pure la fiducia e il risultato non ti aiuta».

PRESTAZIONE – «Anche contro il Lecce abbiamo fatto un’ottima partita ma abbiamo perso. Sappiamo che siamo sulla strada giusta che ci può dare punti. Abbiamo bisogno di farli subito dalla prossima partita. Spero che ci serva per motivarci ancora di più».