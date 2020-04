Berlusconi: «Ripresa Serie A? Riaprire campionato non è una soluzione»

L’opinione di Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, sulla possibile ripresa della Serie A. Le parole del Cavaliere

Nel corso dell’intervento in collegamento con Porta a Porta, l’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, ha espresso il proprio scetticismo riguardo la ripresa del campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

«Sono un uomo di sport e quindi non sarò io a sottovalutare il valore del calcio, però adesso mi sento di dire che calcio non è un’urgenza. Non credo che riaprire il campionato sia una soluzione, giocare a porte chiuse è triste e comunque c’è il contatto fisico dei giocatori. Quindi meglio riparlarne dopo l’estate».