Bernard, colpo Milan: ci siamo quasi. Derby con l’Inter per Asamoah

Il Milan si muove per Bernard e Asamoah: altri due colpi a parametro zero per i rossoneri? Le ultimissime notizie

Il Milan sta per chiudere l’accordo con Bernard, esterno d’attacco e trequartista classe 1992 di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Il giocatore, in scadenza di contratto, è brasiliano ma ha passaporto comunitario ed è corteggiato da numerosi club. L’Inter si era mossa nelle scorse settimane ma secondo Tuttosport il Milan è vicinissimo all’intesa. Mirabelli, dopo i colpi Reina e Strinic, sempre a parametro zero, sta per mettere a segno un altro importante colpo a costo zero. Restano perplessità sul ruolo ma Gattuso potrebbe passare al 4-3-1-2 o al 4-4-2.

Bernard potrebbe giocare insieme a Suso ma potrebbe arrivare in rossonero per rimpiazzare lo spagnolo. Il Milan pensa poi a un altro colpo a parametro zero: Kwadwo Asamoah. Strinic sarà il terzino di riserva ma Ricardo Rodriguez non sembra convincere pienamente i rossoneri che potrebbero cedere lo svizzero per puntare su due nuovi terzini a parametro zero come lo juventino e il sampdoriano. Su Asa però c’è da tempo l’Inter: i nerazzurri al momento sono in vantaggio sulla concorrenza ma non avrebbero ancora chiuso l’intesa. Milan e Inter hanno proposto un triennale al terzino in uscita dalla Juventus.