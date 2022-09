Bianchi: «Napoli mi manca sempre. Contro l'Atalanta prevedo che...»

Ottavio Bianchi, doppio ex di Napoli e Atalanta, ha parlato in vista del match alla ripresa del campionato: le dichiarazioni

Ottavio Bianchi ha parlato ai microfoni de Il Mattino in vista del match tra Napoli e Atalanta.

LE PAROLE – «Napoli un pò di più perché l’ho vissuta a lungo come calciatore e come tecnico. Vivo da tanto tempo a Bergamo ma Napoli mi manca sempre. Hanno due ottime guide come allenatori, su questo non ci piove. Sono assortite bene, sia pure con modi differenti di interpretare il gioco. L’Atalanta è tignosa, pragmatica, veloce, fino allo scorso anno anche molto fisica. Il Napoli è più arioso, ha maggiore fantasia, forse più tecnico. Ma nessuno ha avuto mai da ridire sulla qualità del gioco di entrambe, c’è qualcuno oggi che possa dire che Napoli e Atalanta non giocano bene?».