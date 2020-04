Bielorussia, mille tifosi allo stadio sfidano il Coronavirus – VIDEO

L’emergenza Coronavirus non ferma il campionato di calcio in Bielorussia: mille tifosi presenti allo stadio – VIDEO

In Bielorussia il calcio non si ferma, così come i tifosi non rinunciano ad affollare gli stadi. Nonostante siano stati registrati più di 2700 casi di positività al Coronavirus nel paese, i supporter continuano a sostenere le proprie squadre.

Ha fatto scalpore il match fra Brest e Isloch Minsk, due club appartenenti alla massima categoria bielorussia. Circa un migliaio di tifosi hanno ignorato le raccomandazioni e hanno assistito dal vivo alla partita.