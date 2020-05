Biglia: «Milan tornerà a essere potenza europea quando ci sarà stabilità»

Lucas Biglia mette a nudo i limiti del suo Milan. Ecco le parole del centrocampista sulla società rossonera e sul suo futuro

Intervenuto a FM 94.7, Lucas Biglia ha espresso il suo parere a proposito del momento difficile del Milan, parlando anche del suo futuro.

MILAN – «Negli ultimi anni non si è vinto molto. La società è cambiata due volte da quando sono arrivato. Quando ci sarà stabilità, il Milan tornerà ad essere il Milan e sarà di nuovo una potenza europea, ma ci vuole tempo».

FUTURO – «Sto valutando. Il contratto scade a giugno e non escludo di tornare in Argentina. Poi, a carriera finita, vorrei dedicare tempo alla famiglia, che ne ha bisogno, ma anche cominciare un corso da allenatore in Europa».