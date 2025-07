Biglietti Colonia Atalanta, tutte le informazioni per quanto riguarda il settore ospiti - Calcio News 24

Biglietti Colonia Atalanta, informazioni e prezzi per quanto riguarda il settore ospiti in Germania

In vista dell’amichevole Colonia-Atalanta in programma sabato 9 agosto al RheinEnergieStadion di Colonia con calcio d’inizio alle ore 15.30, la società tedesca ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti per il settore ospiti.

I tagliandi d’ingresso saranno in vendita a partire dalle 10 di lunedì 14 luglio attraverso il canale ufficiale del Colonia.

Come comunicato dal Colonia, per i tifosi nerazzurri saranno disponibili i settori N6 (standing area a 14 €) e N16 con posti a sedere (seated area a 25 €) della Tribuna Nord. Non sarà possibile spostarsi all’interno del settore tra posti a sedere e standing seats (tra i blocchi N6 e N16) e gli accessi al settore saranno da due varchi differenti. E’ vietato l’acquisto di tagliandi in ogni altro settore dello stadio.