Biglietti Juventus Sampdoria: le info sull’acquisto dei tagliandi

È iniziata la vendita libera dei biglietti di Juventus Sampdoria, gara valida per al 6° giornata di Serie A in programma domenica 26 settembre alle 12:30 all’Allianz Stadium. A renderlo noto è la stessa società bianconera con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito.

«Acquista ora il tuo biglietto o clicca qui per tutte le info sul match. Si ricorda che, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, per accedere all’Allianz Stadium è obbligatorio mostrare anche il green pass con QR code insieme al tagliando di accesso. La domenica è sinonimo di condivisione in famiglia e proprio in occasione di questo lunch match ci sarà una promo dedicata a tutti i ragazzi Under 16 per poter trascorrere in famiglia, appunto, una giornata speciale all’Allianz Stadium.

Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop Juventus tramite Juventus Card (soprattutto per gli abbonati alla stagione 2019/20 così da poter visualizzare e utilizzare i propri crediti), tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail».