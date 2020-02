Biglietti Napoli-Barcellona: info e dove acquistarli

Biglietti Napoli-Barcellona: tutte le informazioni per l’acquisto dei tagliandi per la sfida di andata degli ottavi di Champions fra gli azzurri e i catalani

Il Napoli di Gennaro Gattuso sfida in casa il Barcellona di Quique Setién nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Biglietti Napoli-Barcellona: il club partenopeo ha ufficializzato le modalità di acquisto e i prezzi dei biglietti per assistere alla partita, che si giocherà martedì 25 febbraio 2020 alle ore 21.00 allo Stadio San Paolo di Napoli.

Biglietti Napoli-Barcellona: dove acquistarli

I tagliandi per vedere Napoli-Barcellona sono acquistabili:

Online sul circuito Ticketone.it

Presso le Ricevitorie abilitate e i Punti Plus

Per gli abbonati, come accade per tutte le gare interne della stagione, era previsto un diritto di prelazione.

Per accedere allo stadio, è indispensabile portare con sé la propria Club Azzurro Card, Fan Away o Fan Stadium Card, il documento segnaposto ed un documento di riconoscimento.

I possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card e di Fidelity Card (Fan Away e Fan Stadium Card) avranno l’opportunità di acquistare i tagliandi anche attraverso il Call Center di Ticketone.

I prezzi

I prezzi dei biglietti variano dai 250 € della Tribuna Posillipo ai 70 € delle due Curve. Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

TARIFFA INTERA

Tribuna Posillipo: € 250,00

Tribuna Nisida: € 190,00

Tribuna Family: € 120,00/€ 5,00 (ridotto under 12)

Distinti: € 130,00

Curve: € 70,00