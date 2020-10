Milan, perdita pesante nel bilancio al 30 giugno 2020: -195 milioni di euro

Il Milan comunica una pesante perdita nel bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020: ecco il comunicato ufficiale

Il Milan comunica i dati dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2020: perdita di 195 milioni di euro.

«Il Consiglio d’Amministrazione di AC Milan ha approvato oggi il progetto di Bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020, che sarà sottoposto all’Assemblea degli Azionisti, convocata per il 28 ottobre prossimo. In una stagione pesantemente segnata dagli effetti della pandemia globale, il Club non è stato immune da impatti negativi sulle proprie performance finanziarie, già fortemente penalizzate dalla situazione ereditata, con un risultato finale dell’esercizio che ha registrato una perdita netta di circa 195 milioni di Euro. Escludendo l’impatto delle circostanze esogene eccezionali, i risultati dell’esercizio approvato possono considerarsi significativamente migliorati e in linea con le aspettative del Club, impegnato verso la conformità al FFP. Una Società delle dimensioni del Milan richiede tempo per trasformarsi, ma Club e proprietà sono uniti nella fiducia per il positivo percorso intrapreso».