Biraghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos.

«Ci pensi sempre, sono avvenimenti talmente grandi che te li porti dietro tutta la vita. Ora è passato un solo anno e la cosa è fresca… L’amarezza è talmente tanta che nei momenti di gioia, come quelli negativi, vuoi condividere con chi ti segue in tutto il percorso: i nostri tifosi. C’era amarezza generale, la nostra e di chi era venuto a Praga. Anche se brutto era un momento da condividere con loro. Siamo stati bravi a tornare in finale per il secondo anno, senza mai aver perso: arriviamo con consapevolezza e rispetto dell’avversario, pronti a ribaltare tutte le sensazioni. La crescita è stata esponenziale e si vede. Abbiamo avuto la fortuna, in un calcio che va talmente veloce, di poter lavorare tre anni con il nostro allenatore e di costruire qualcosa nel tempo. Ce lo diciamo spesso, certi errori del primo anno non li facevamo più, poi ne abbiamo fatti altri e corretti. Non si è mai perfetti, cerchi sempre di arrivarci ma è difficile. Sicuramente dopo tre anni la percezione c’è: abbiamo fatto tre anni spettacolari e anche nel prossimo giocheremo in Europa, seppure non sappiamo quale. Con più di 100 partite in due anni… Sforzi incredibili. Non sarà il risultato di domani a cambiare il pensiero mio e degli altri su questi 3 anni stupendi. Io c’ero anche prima, so dove eravamo e non facevamo queste conferenze. Il campo parla, abbiamo raggiunto obiettivi straordinari. Domani è importante, forse la più importante: siamo noi i primi a voler vincere, sono tre anni che andiamo dietro e studiamo questo trofeo».