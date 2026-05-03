Lazio, così è cambiato il finale di stagione: rendimento da top e confronto inequivocabile col passato. Dentro al momento dei biancocelesti

Lazio, come è cambiato il finale di stagione dei biancocelesti: rendimento da top e confronto che non mente col passato

La Lazio ha decisamente ingranato la marcia giusta, trovando lo sprint nel momento più nevralgico e delicato dell’intera stagione agonistica. I dati statistici relativi alle ultime settimane parlano in modo inequivocabile: descrivono una squadra in fortissima crescita, capace di ritrovare brillantezza, risultati e, soprattutto, una rinnovata fiducia nei propri mezzi. Dopo aver attraversato una fase del campionato decisamente complicata e avara di soddisfazioni, la compagine capitolina ha rialzato la testa, conquistando ben 14 punti nelle ultime 7 giornate. Questo eccellente rendimento proietta i biancocelesti di diritto tra le formazioni più in forma e temibili dell’attuale panorama calcistico italiano.

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Il confronto con il passato: una svolta radicale

Il dato più impressionante e significativo emerge analizzando il confronto diretto con il percorso precedente. I capitolini, infatti, sono riusciti a vincere 4 delle ultime 7 partite di campionato disputate. Si tratta di un numero di successi che eguaglia perfettamente le vittorie ottenute nelle precedenti e faticosissime 17 giornate. Una differenza netta e innegabile, che certifica come la guida tecnica sia riuscita a infondere una maggiore solidità tattica e mentale proprio nella fase cruciale e decisiva dell’annata sportiva, correggendo gli errori del passato.

Solo Juventus e Napoli meglio dei biancocelesti dalla 28ª giornata

La vera e propria svolta stagionale si è materializzata dalla 28ª giornata in poi, un arco temporale in cui la compagine romana ha blindato la classifica incamerando il proprio bottino. Per comprendere la portata di questa striscia positiva, basta osservare il rendimento delle dirette concorrenti: in questo specifico frangente, hanno fatto meglio soltanto il Napoli (a quota 16) e la Juventus, momentaneamente prima in questa speciale graduatoria di rendimento con 17 punti all’attivo. Una statistica che ribadisce il peso specifico del momento d’oro vissuto dalla sponda laziale del Tevere.

Continuità e mentalità: le chiavi per la corsa all’Europa

Il netto cambio di passo della Lazio non si riflette esclusivamente sui nudi numeri, ma è evidente anche nel nuovo atteggiamento mostrato sul rettangolo verde. La squadra dimostra ora un’invidiabile capacità di restare viva e concentrata dentro le partite, innalzando notevolmente il livello di attenzione. Questo salto di qualità ha permesso di trasformare sfide scorbutiche in punti pesantissimi per la classifica. Il ritrovato smalto ha ridato il giusto entusiasmo a un gruppo che necessitava della fondamentale continuità di risultati per reinserirsi prepotentemente nella serrata corsa verso i più prestigiosi obiettivi stagionali.