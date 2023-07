Blaszczykowski si ritira: l’annuncio dell’ex Dortmund e Fiorentina

Le parole di Jakub Blaszczykowski, ex calciatore polacco di Borussia Dortmund e Fiorentina, sulla scelta di ritirarsi

Jakub Blaszczykowski, tramite un post sul proprio profilo Instagram, ha annunciato la decisione di ritirarsi. Il polacco ex Borussia Dortmund ha vestito anche la maglia della Fiorentina.

PAROLE – Cari tifosi, ogni percorso ha una fine… Grazie mille per il grande sostegno che ho ricevuto in ogni momento. Ne è valsa la pena giocare e fare sacrifici per tutti voi. Non è stata una decisione facile quella di porre fine alla mia carriera.