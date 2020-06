Blatter duro contro Infantino: «Ha voluto rendere il calcio un’enorme macchina da soldi»

Joseph Blatter attacca Gianni Infantino: ecco le sue parole rivolte all’indirizzo del presidente della FIFA

«Ha voluto rendere il calcio un’enorme macchina da soldi, portando la Coppa del Mondo a 48 squadre, il Mondiale femminile a 32 e quello per club a 24. Ma è impossibile rendere tutto più grande e subito. Appena preso il potere è stato affetto da megalomania. Non parla più con le varie Federazioni, ma con i capi di stato».

PLATINI – «Pare che Infantino si sia aperto la strada verso la presidenza grazie ai contatti con il procuratore federale Lauber. Platini è stato fatto fuori per aver venduto il suo voto in favore dei Mondiali in Qatar, eppure ora nessuno ha intenzione di spostarli. Si sarebbero potuti svolgere in Inghilterra, Germania, Giappone o negli Stati Uniti. Io stesso avevo proposto gli USA ma, se così fosse stato, la storia mi avrebbe dato ragione».