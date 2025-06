Bocelli sulla sua Inter: «Finale con il PSG? Fa male, ma abbiamo imparato questa cosa importante» - Calcio News 24

Bocelli e l’amore per l’Inter. Le parole del cantante su quella che è stata la sconfitta contro il PSG. Le dichiarazioni

La delusione per la pesante sconfitta in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, con un netto 5-0 che ha lasciato ferite profonde, è ancora viva nei cuori dei tifosi dell’Inter. Tra questi, spicca il celebre tenore italiano Andrea Bocelli, da sempre tifoso nerazzurro e legato emotivamente alla squadra di Milano.

Durante un’intervista rilasciata a Radio 24, nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Bocelli ha condiviso il suo pensiero sul cammino europeo dell’Inter e sul significato profondo che ha per lui il tifo nerazzurro. L’occasione è stata la presentazione del suo nuovo brano “Polvere e gloria”, realizzato in collaborazione con Jannik Sinner, giovane stella del tennis mondiale.

Intervistato sul tema, Bocelli ha espresso con grande lucidità e sentimento cosa significhi per un interista vivere una sconfitta tanto pesante in un palcoscenico così prestigioso:

«Gli interisti hanno imparato a perdere anche in modo ingiusto, ma chi soffre per amor non sente pena. Per perdere 5-0 col PSG devi comunque arrivare in finale, dove gli altri non sono arrivati».

Parole che racchiudono la passione e la resilienza di un vero tifoso, capace di vedere il bicchiere mezzo pieno anche nei momenti più duri. Bocelli, noto non solo per la sua incredibile carriera musicale ma anche per il suo attaccamento ai colori nerazzurri, ha più volte dimostrato di essere vicino alla squadra, sia in trionfi che in sconfitte.

Il legame tra Bocelli e l’Inter è autentico e radicato nel tempo. Non è solo un tifo da palco, ma una passione sincera che il tenore porta con sé ovunque, anche nei contesti più internazionali. Le sue parole, cariche di dolore ma anche di orgoglio, rappresentano lo spirito di una tifoseria che sa cosa vuol dire lottare, cadere e rialzarsi.