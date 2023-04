Una freccia di qualità chiamata Boga: con lui l’Atalanta è trasformata (in un 3-4-3)

L’importanza di Jeremie Boga all’interno del contesto Atalanta: un giocatore in grado di cambiare le partite e incidere

Nei momenti in cui la partita è bloccata occorre il cosiddetto colpo di genio del singolo, anche se per il caso di Jeremie Boga si tratta di una vera e propria ovvietà: il talento di un titolare che in questa Atalanta s’incastra alla perfezione per ottenere il massimo risultato offensivo.

Semplice fuoco di paglia a gennaio? No, semplicemente il numero 10 nerazzurro aveva subito l’effetto domino del calo della Dea tra riadattamenti errati, scelte tecniche discutibili e una necessità di ritornare ad un tridente per riuscire ad esprimersi al meglio.

Quel 3-4-3 che a Cremona ha cambiato la partita, passando principalmente dalle giocate di Boga: dinamismo, qualità offensiva e una capacità di trasformare l’Atalanta in una squadra tanto pericolosa quanto superiore, per poi arrivare al goal come ciliegina sulla torta.

Statisticamente è il miglior assist-man dell’Atalanta a quota 5, ed escludendo Kvaratskhelia nessun attaccante ha fatto più dribbling di Boga (36). Non un caso che il meglio da parte di Jeremie, al di là della forza dell’avversario, sia concentrato tutto su questi aspetti: una certezza su cui fare affidamento.