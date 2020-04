Boga: «Futuro? Sto bene al Sassuolo, De Zerbi mi ha aiutato a crescere»

Le dichiarazioni di Jeremie Boga, intervenuto nel corso della diretta Instagram del Sassuolo: le parole sul mister e sul futuro

Jeremie Boga, ospite della diretta Instagram organizzata dal Sassuolo, ha risposto ad alcune delle domande dei tifosi neroverdi. Ecco le parole dell’ala, riportate da sassuolonews.net.

DE ZERBI – «Il mister per me è molto importante, mi ha aiutato a crescere molto e penso che con lui posso crescere ancora. Quando sono arrivato a Sassuolo facevo sempre le stesse cose, provavo il dribbling da solo, lui mi ha aiutato a crescere e a giocare di più con la squadra, non solo il dribbling ma i gol, gli assist, ma per raggiungere gli obiettivi: il mister è molto importante per la mia crescita. Anche i miei compagni mi danno sempre consigli e li ringrazio perché mi aiutano sempre».

FUTURO – «Spero di fare una grande carriera, voglio arrivare il più in alto possibile ma ora non penso al futuro perché voglio fare bene con il Sassuolo, sto bene qua e penso a concludere la stagione al meglio per arrivare il più in alto possibile con il Sassuolo».