La Dinamo Kiev ha respinto l’ultima offerta del Bologna per Supryaga: l’attaccante classe 2000 resterà in Ucraina

Il Bologna rischia di rinunciare a Vladyslav Supryaga, attaccante classe 2000 di proprietà della Dinamo Kiev.

Come riportato da Sky Sport, il club ucraino ha respinto l’ultima offerta del club rossoblù. In virtù della chiusura odierna del calciomercato, inoltre, la Dinamo non riuscirà a trovare un’alternativa in tempo.