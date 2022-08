Bologna, agente Barrow: «Non siamo contenti, le pretese del club lo bloccano»

L’agente di Barrow ha parlato della situazione dell’attaccante gambiano, bloccato in rossoblù dalle richieste del Bologna

Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow, a Il Resto del Carlino ha parlato della situazione dell’attaccante gambiano, bloccato in rossoblù dalle alte richieste del Bologna.

LE PAROLE – «Resta al Bologna al 100%? Forse. Di certo non siamo contenti. Lo vuole il Torino, è richiesto anche da Nizza e Fulham, ma le pretese del Bologna bloccano l’uscita. Il club chiede 16 milioni e mi chiedo come si possa chiedere una cifra tale per un ragazzo che neppure gioca?».