Bologna al lavoro in vista della ripresa: partitella con la Primavera per la squadra di Italiano

Bologna al lavoro in vista della ripresa del campionato dopo la sosta nazionali: partitella in casa con la Primavera in vista della Lazio

Alla ripresa del campionato si riparte con Lazio Bologna: la squadra di Italiano per prepararsi alla sfida contro i biancocelesti oggi ha affrontato in una partitella di allenamento la primavera. Ecco il resoconto ufficiale della società

COMUNICATO – «Questa mattina a Casteldebole i rossoblù hanno svolto una partitella di allenamento da 70′ contro la Primavera di mister Rivalta, in assenza dei Nazionali. A segno Thijs Dallinga, Benjamin Dominguez (doppietta), Jesper Karlsson (doppietta) e Lewis Ferguson. Per la Primavera è andato in gol Federico Tonin. Differenziato per Martin Erlic e Oussama El Azzouzi, terapie per Michel Aebischer, riposo per Dan Ndoye».