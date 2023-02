Bologna, Arnautovic si fa ammonire contro il Monza e salterà il match con la Sampdoria per squalifica

Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, è entrato nel secondo tempo del match contro il Monza e si è fatto ammonire

L’austriaco era diffidato e verrà fermato per un turno dal Giudice Sportivo saltando il match contro la Sampdoria. Un problema in meno non da poco per i blucerchiati, a caccia di punti-salvezza nei prossimi match di Serie A.