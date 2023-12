Successo last minute nel segno di Pinardi e Rossini: Bologna-Atalanta 2002/2003

La rimonta last minute a Bologna dell’Atalanta di Giovanni Vavassori, trascinata da Pinardi e Fausto Rossini

Vincere al Dall’Ara non è mai semplice, figuriamoci quando i pronostici sono tutti a favore dei padroni di casa. Poi arriva il campo, e l’Atalanta nel 2002-2003 ha dimostrato più di tutti che in 90 minuti si può stravolgere ogni cosa: anche all’ultimo minuto dell’ultimo secondo.

9 febbraio 2003, l’Atalanta di Vavassori è in lenta ripresa tra pareggi, una classifica corta e la necessità di dover fare punti fuoricasa nonostante l’assenza in terra emiliana di Cristiano Doni. Dall’altra parte c’è un Bologna molto forte: un gruppo guidato da Beppe Signori fortemente lanciato verso l’Europa (dopo aver sfiorato l’anno scorso la Champions League).

Partita la gara e dopo 28 minuti la Dea è in vantaggio. Lancio di Dabò, sponda di Rossini per Pinardi e nerazzurri in vantaggio: goal che testimonia il gran momento dell’attaccante dopo le reti a Modena e Juventus. Beppe Signori ci prova a fine primo tempo con Taibi che ci mette una pezza, ma lo stesso Pinardi è in serata timbrando lo 0-2 con un destro a fil di palo.

Tutto finito? No, perché basta un attimo e tutto si può riaprire, soprattutto con due rigori: il primo su una trattenuta di Zenoni su Cruz, il secondo per tocco di mano di Natali. Signori dal dischetto non sbaglia, con la Dea a subire l’ennesima rimonta. L’Atalanta però non si arrende, e a tre secondi dalla fine Tramezzani dalla sinistra crossa in mezzo dove non ci arriva nessuno, tranne Fausto Rossini che sigla il 2-3 finale.