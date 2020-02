Bologna, Barrow: «C’è voglia di riscatto. Europa? Vedremo dove arriveremo»

Musa Barrow suona la carica nel pre-gara di Bologna Udinese: le parole sul KO contro il Genoa e l’obiettivo Europa League

Interpellato da Sky Sport prima del fischio d’inizio di Bologna-Udinese, Musa Barrow non ha nascosto la voglia di strappare tre punti agli avversari dopo il KO casalingo della scorsa giornata col Genoa. Ecco le sue parole.

«Voglia di riscatto dopo Genoa? Oggi sappiamo che è una partita difficile ma vogliamo tornare a vincere in casa. L’importante è prendere i tre punti per la classifica. Europa? Noi adesso pensiamo a una partita per volta, poi vedremo dove arriveremo. Sarebbero contenti tutti, dalla società ai tifosi. Pensiamo a giocare, ma vogliamo vincere sempre».