ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante gambiano del Bologna, Musa Barrow, ha accusato un problema muscolari nel corso della partita contro lo Spezia

Il Bologna perde Musa Barrow nel match contro lo Spezia. Il gambiano è stato sostituito da Sansone nel corso della ripresa.

Problemi muscolari per l’attaccante rossoblù costretto al cambio e che ora rischia di mettere in apprensione Mihajlovic in vista del prossimo match.