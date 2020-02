Bologna, Bigon: «Emergenza infortunati? Giochiamo per vincere»

Il direttore sportivo del Bologna Bigon ha commentato nel prepartita di Bologna Udinese la situazione legata ai numerosi assenti

«Emergenza mai vista? Credo che per trovare una situazione simile bisognerebbe spulciare negli archivi, non abbiamo neanche un giocatore di prima squadra in panchina, non è quasi mai successo. Lo hanno spiegato bene in conferenza, abbiamo grande fiducia negli undici che scendono in campo. Siamo convinti di fare una bella partita, giochiamo per vincere».