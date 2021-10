Bologna Cagliari, i convocati di Mihajlovic: c’è Arnautovic

L’allenatore del Bologna Mihajlovic ha diramato i convocati in vista del Cagliari

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha reso nota la lista dei convocati in vista del match contro il Cagliari. C’è Arnautovic, come anticipato anche in conferenza dal tecnico.

Portieri: Bardi, Franzini, Skorupski.

Difensori: Binks, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Medel, Soumaoro, Theate.

Centrocampisti: Dominguez, Soriano, Svanberg, Vignato.

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Cangiano, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk.