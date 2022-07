Bologna, Fenucci: «Svanberg al Wolfsburg, Cambiaso in chiusura»

Le parole dell’ad del Bologna fa il punto sul mercato dei rossoblu: «Svanberg al Wolfsburg, Cambiaso in chiusura. Arnautovic? Incedibile»

Claudio Fenucci, ad del Bologna, ha parlato ai microfoni dei giornalisti dal ritiro dei rossoblu a Pinzolo, facendo il punto sul mercato. Di seguito le sue parole.

CAMBIASO – «Si tratta di un’operazione vicina alla chiusura, arriva in prestito secco».

SVANBERG – «Svanberg sta partendo per fare le visite mediche in Germania. Quest’ultima è stata una operazione complicata vista la scadenza al 2023 del suo contratto, abbiamo cercato di resistere difendendo il valore del calciatore ma è stata una buona operazione per entrambi i club».

ARNAUTOVIC – «Mi sono ormai stancato di dire che è incedibile. Marko è un leader, è il primo a salutare i nuovi arrivati, è qui in ritiro felice e scherza con tutti. E’ un fatto che non sussiste e puntiamo su di lui per la crescita del Bologna. Le voci? Non so perché escano, a volte si parla di interessamenti ed è possibile che qualcuno abbia pensato a lui. Attaccanti? Sul mercato stiamo cercando un attaccante centrale che possa completare la rosa».

ILICIC – «Come già detto in precedenza, nessuno meglio di Giovanni Sartori conosce Ilicic. Josip è un giocatore dell’Atalanta e ognuno farà le proprie valutazioni. Non si tratta di una cosa immediata. Noi andremo avanti con il programma imbastito assieme al ds per la squadra dell’anno prossimo e qualche operazione dovremo ancora farla, poi se ci sarà spazio più avanti valuteremo una eventuale operazione in più».