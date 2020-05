Il Bologna continua a sperare in Zlatan Ibrahimovic: contatti positivi con Sinisa Mihajlovic. La situazione dello svedese

Il Bologna crede nella possibilità di tesserare Zlatan Ibrahimovic in vista della prossima stagione. Il fuoriclasse svedese potrebbe non rinnovare il proprio contratto con il Milan in base a divergenze legate al progetto tecnico.

Positivi i contatti tra Ibra e l’allenatore rossoblù Sinisa Mihajlovic, che gli ha manifestato il desiderio di averlo al centro dell’attacco.