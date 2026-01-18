Bologna Fiorentina, clima surreale e il pensiero a Commisso: ecco come arrivano le due squadre alla sfida

Bologna Fiorentina, atmosfera surreale e pensiero rivolto a Commisso: così le due squadre si presentano alla sfida

Nonostante il clima surreale e il pensiero rivolto alla scomparsa di Rocco Commisso, la sfida tra Bologna e Fiorentina si avvicina, portando con sé dubbi di formazione e importanti trame di mercato. Ecco come la presenta il Corriere della Sera.



Le scelte di Italiano

Il tecnico rossoblù valuta un cambio tra i pali: Skorupski potrebbe tornare titolare dopo oltre due mesi al posto di Ravaglia. La vicinanza con il match di Verona (giocato meno di 72 ore fa) impone diverse riflessioni: ballottaggi aperti al centro della difesa (Vitik-Casale), sulla fascia sinistra (Miranda-Lykogiannis) e in mediana (Moro-Pobega). In attacco, il rientro di Cambiaghi dalla squalifica è una certezza, mentre Dallinga insidia Castro per una maglia da titolare.



L’emergenza viola

Vigilia ancora più complessa in casa Fiorentina, dove un minuto di silenzio ha preceduto l’allenamento. Vanoli deve fare i conti con l’assenza pesante di Kean, out per un problema alla caviglia. Per sostituirlo, le opzioni principali sono Piccoli come centravanti puro o Gudmundsson in versione “falso nove”, con il possibile esordio dal primo minuto del neoacquisto Solomon sulla corsia mancina.



Mercato in primo piano

La partita sarà anche l’occasione per un vertice di mercato tra le due dirigenze. Al centro dei discorsi c’è Giovanni Fabbian: tramontata l’ipotesi Bournemouth, la Fiorentina è in forte pressing sul centrocampista scuola Inter. Il ds “in pectore” Paratici ha proposto alcune contropartite: piace ma non convince appieno Fazzini per via dei frequenti infortuni, mentre stuzzica maggiormente Simon Sohm, centrocampista svizzero di 24 anni pagato 15 milioni la scorsa estate dal Parma. Oggi si discuterà di un possibile scambio, con il Bologna che punta ad ottenere un conguaglio economico e la Fiorentina che spinge per un’operazione più vicina alla pari.

