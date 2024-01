Thiago Motta pre Bologna Genoa: «Ci vuole testa. Su Orsolini...»

Le parole di Thiago Motta, allenatore del Bologna, in vista della sfida di campionato contro il Genoa ai microfoni di Sky Sport

Thiago Motta ha parlato a Sky Sport prima di Bologna-Genoa: anticipo del venerdì sera allo stadio Dall’Ara.

PAROLE – «Oggi conta la testa, dobbiamo giocare al massimo come sempre in Serie A per ottenere ciò che vogliamo. Pensiamo solamente al Genoa e non alla Coppa Italia, stasera gioca dal 1′ chi sta meglio. Orsolini? Per noi è impostante».