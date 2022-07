Il Bologna avrebbe messo nel mirino Borja Mayoral per l’attacco: Sartori sta lavorando per l’ex Roma

Situazione complicata, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, perché l’attaccante vorrebbe restare al Real Madrid come vice Benzema. L’idea potrebbe anche concretizzarsi più avanti a seconda di come andrà il mercato.