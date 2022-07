Scontri Venezia Bologna, 39 daspo dopo la rissa in laguna

Il questore di Venezia ha emesso 39 daspo dopo la rissa che aveva coinvolto ultras del Venezia e del Bologna

Il Questore di Venezia ha emesso un Daspo per trentanove tifosi di Venezia e Bologna. 19 ai veneziani e 20 per i tifosi emiliani, dopo che si erano affrontati in una grave rissa tra Campo della Tana e Rio dell’Arsenale lo scorso 8 maggio.

In seguito alla visione di immagini di videosorveglianza, è stato possibile individuare con certezza i partecipanti a questa rissa.