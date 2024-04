Bologna Calafiori: «I tifosi ci aiutano molto, siamo in simbiosi»

Le parole di Riccardo Calafiori, difensore del Bologna, dopo la vittoria ottenuta dai rossoblù all’Olimpico con la Roma

Riccardo Calafiori ha parlato Bfc Week, il settimanale del Bologna, dopo la vittoria dei rossoblù contro la Roma. Di seguito le sue parole.

ASSIST PER EL AZZOUZI CONTRO LA ROMA – «Il 90% l’ha fatto lui perché il gol è bellissimo e importantissimo. Con la Roma abbiamo ritrovato il gol e soprattutto il terzo è stato fondamentale per uscire da un momento in cui stavamo un po’ soffrendo e portarci a casa la partita».

VITTORIA CON LA ROMA – «Non abbiamo lasciato niente al caso. Cerchiamo di continuare così».

COSA HA SIGNIFICATO TORNARE AL TORINO – «Prima della partita mi sono preparato bene. Mentalmente poteva essere quasi negativo, potevo soffrirla di più. A parte i primi minuti di tensione sono riuscito a giocarmela bene ed è stato bellissimo giocare contro i miei ex compagni nel mio vecchio stadio».

LA SQUADRA HA SOPPERITO L’ASSENZA DI FERGUSON – «Si questa è l’impronta della squadra: tutti si allenano come se dovessero giocare titolari e danno il meglio. Questo si riflette in campo».

DEDICA PER LO SCOZZESE – «Ferguson è un punto fondamentale della nostra squadra. E’ dispiaciuto a tutti quello che è successo e la vittoria era dedicata a lui. Ferguson è sempre qui e lo sentiamo spesso».

SUPPORTO TIFOSERIA – «Sono importantissimi perché ci danno soddisfazione e perché ci sono stati sempre vicino… Non ricordo un’altra partita a Roma con un settore ospiti così pieno… Facciamo i complimenti anche a loro che si sono sentiti tantissimo. Come ho detto sono fantastici. Chi non è venuto alla partita ci ha abbracciato in questo modo e non è la prima volta. Siamo in simbiosi con loro».

PARTITA UDINESE – «Non c’è pericolo perché non abbiamo mai sottovalutato nessuno, diamo sempre il massimo. Dobbiamo prenderci una piccola rivincita contro l’Udinese visto il 3-0 dell’andata. Ci aspettiamo una gara diversa rispetto a quella contro la Roma, contro una squadra che ci aspetterà di più per poi ripartire. Sarà fondamentale rimanere concentrato dall’inizio alla fine».