Bologna, si ferma Ndoye dopo 20 secondi: rossoblù in allarme (e anche il Napoli)

Dan Ndoye si ferma dopo appena 20 secondi nella seconda amichevole del Bologna: rossoblù (e anche il Napoli) in pensiero

Brusco stop per Dan Ndoye. L’esterno offensivo del Bologna è stato costretto ad abbandonare il campo dopo appena 20 secondi dall’inizio della seconda amichevole estiva contro la Virtus Verona, a causa di un infortunio rimediato in un contrasto sulla fascia laterale. Una botta al piede, ricevuta dopo aver superato il diretto avversario, ha immediatamente preoccupato lo staff medico rossoblù, che è intervenuto rapidamente. Ndoye è rimasto a terra per circa due minuti prima di essere sostituito da Karlsson al 4’ di gioco.

Al momento, l’entità dell’infortunio non è ancora chiara, ma dalle prime impressioni non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Il Bologna fornirà aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore, probabilmente nella giornata di lunedì, dopo ulteriori accertamenti. Una brutta notizia in un momento delicato, con il giocatore svizzero al centro di insistenti voci di mercato e reduce da una stagione in cui si è rivelato fondamentale sia in Serie A che in Coppa Italia.

Ndoye, classe 2000, è stato spesso indicato come pedina chiave nello scacchiere di Vincenzo Italiano e il suo nome è stato accostato con insistenza al Napoli, che da settimane osserva la situazione. Nelle ultime ore, anche il Nottingham Forest si è fatto avanti con interesse: il club inglese, che tornerà a disputare competizioni europee dopo decenni, è a caccia di un profilo offensivo versatile e di gamba come l’ex Basilea.

Nonostante l’interesse di diversi club, la permanenza a Bologna non è da escludere. Le trattative in uscita si sono raffreddate e il club rossoblù starebbe valutando l’opzione rinnovo con adeguamento salariale fino al 2029. Ndoye è sotto contratto fino al 2027, ma la dirigenza ha intenzione di blindarlo, a meno di offerte superiori ai 40 milioni di euro, soglia considerata necessaria per sedersi a trattare.

Il Bologna, forte degli arrivi di Bernardeschi e Immobile, punta a trattenere anche uno dei suoi uomini chiave. La situazione di Ndoye sarà più chiara nei prossimi giorni, sia dal punto di vista fisico che di mercato.

Il Bologna alla fine ha travolto la Virtus Verona 7-0 nella seconda amichevole del ritiro a Valles. In gol Lucumì, Orsolini, Ferguson, El Azzouzi, Immobile, Amdouni su punizione e Nico Dominguez nel recupero.