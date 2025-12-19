Pagelle Bologna Inter, i TOP e FLOP del match di Supercoppa Italiana

Pagelle Bologna Inter: i voti dei protagonisti della sfida di Supercoppa Italiana. La squadra di Conte ha affrontato quella di Allegri



Lo stadio King Saud University ha vissuto Bologna Inter, match valido per la semifinale di Supercoppa Italiana 2025/26. Ecco i Top e Flop della Sfida.

Finisce 1-1 la semifinale di Supercoppa a Riad tra Bologna e Inter dopo i tempi regolamentari. Partenza fulminea dei nerazzurri che sbloccano il match dopo soli 72 secondi con un gran gol al volo di Thuram su assist perfetto di Bastoni. Il Bologna però non si scompone, reagisce e trova il pareggio alla mezz’ora con un rigore glaciale di Orsolini, concesso dopo revisione VAR per un fallo di mano di Bisseck. Gara vibrante: Italiano perde Bernardeschi per infortunio alla spalla, mentre nella ripresa il VAR interviene nuovamente per revocare un rigore inizialmente assegnato all’Inter. Nel finale succede di tutto: Castro si divora il gol del vantaggio rossoblù a porta vuota dopo un pasticcio difensivo nerazzurro, e al 90′ serve un miracolo vero di Martinez su Fabbian per salvare l’Inter e mandare la sfida oltre i 90 minuti. Ai rigori meglio il Bologna, con Immobile a porre la firma definitiva e a determinare il passaggio in finale con il Napoli.

I TOP

Martinez (Inter): Semplicemente decisivo nei 90 minuti. Se l’Inter resta in piedi fino al fischio finale è merito suo. Compie una buona parata su Bernardeschi nel primo tempo, ma il vero miracolo arriva al 90′ su Fabbian: un riflesso strepitoso che salva un gol praticamente fatto. Rimedia anche a una sua stessa incomprensione con De Vrij che poteva costare cara al 55′.

Thuram (Inter): Un lampo nella notte di Riad. Gli bastano 72 secondi per timbrare il cartellino con un pregevole tocco al volo, finalizzando al meglio il cross di Bastoni. È il secondo gol più veloce nella storia della competizione. Sostituito al 70′ dopo aver dato tutto.

Orsolini (Bologna): Freddissimo dal dischetto nel momento più delicato, riportando a galla il Bologna dopo l’inizio shock. Si carica la squadra sulle spalle e guida la reazione rossoblù con personalità e leadership.

Ravaglia (Bologna). Ai rigori fa la differenza. Ed è questo ciò che più conta. Peraltro anche in gara si dimostra molto sicuro, con diversi interventi e uno su tutti, quello a mano aperta sulla conclusione di Dimarco al volo nella ripresa.

I FLOP

Bisseck (Inter): Il suo fallo di mano in area, per quanto forse sfortunato, è l’episodio che rimette in partita un Bologna che sembrava aver accusato il colpo a freddo. Un’ingenuità che pesa enormemente nell’economia del primo tempo e del match.

Bonny (Inter). Non è l’unico a sbagliare il rigore, ci sono anche gli errori dei compagni Bastoni e Barella e degli avversari Moro e Miranda. Ma il suo è quello più decisivo ed è anche quello calciato in modo presuntuoso.

Castro (Bologna): Praticamente non tocca palla. Inutili i tanti movimenti che fa, lo spazio per agire non lo trova e, probabilmente, Italiano avrebbe anche potuto sostituirlo prima.