Renato Villa, messaggio a Italiano: “Non fare come Motta! Ecco la mia ricetta per il Bologna… Gli intoccabili sono 5, i nomi sono questi»

Le parole di Renato Villa, ex calciatore del Bologna, a Vincenzo Italiano: «Consigli? Di rimanere e non fare come Thiago Motta»

Renato Villa, arcigno e indomito difensore, è un’icona della storia del Bologna. Per oltre un decennio, dagli anni ’70 agli ’80, incarnò lo spirito combattivo del club rossoblù, diventando un beniamino dei tifosi per la sua grinta, dedizione e l’incrollabile marcatura sugli avversari. Un vero baluardo della difesa che oggi su La Gazzetta dello Sport dice la sua sulle prospettive della squadra che ama.

UN MESSAGGIO AD ITALIANO – «Sì, di non fare come Motta: firma subito o quanto meno al più presto e vivi la tua gradualità di crescita qui, a Bologna. Perché nella panchina, come sul campo, esiste un percorso da fare: graduale appunto, ed è quello che ti dà di più, che ti forma. Abbiamo visto dei salti enormi finiti non bene: meglio andare passo dopo passo, meglio dare alla strada da percorrere un tragitto sicuro. Anche perché nel Bologna di oggi c’è tutto per poter fare passi importanti».

IL MERCATO DEL BOLOGNA – «Non mi permetto di fare il mercato per altri ma credo che per crescere ulteriormente serviranno giocatori pronti: altri Freuler insomma, gente esperta».

GLI INTOCCABILI – «Gliene faccio cinque. Ferguson, Freuler, Beukema, Orsolini, che finalmente ha ritrovato la nazionale, e Ndoye. Si parte da qui, Il resto si vedrà…».