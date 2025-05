Bologna: Italiano cerca i gol per lo sprint finale, e intanto Fenucci lo blinda

Bologna, Italiano alla ricerca dei gol decisivi per arrivare al traguardo con il doppio obiettivo quarto posto e Coppa Italia

Il Bologna di Vincenzo Italiano sta cercando soluzioni alternative per ritrovare il gol, soprattutto dopo il calo offensivo seguito all’assenza di Santiago Castro. Con appena tre reti nelle ultime cinque partite, come riportato da la Gazzetta dello Sport, l’allenatore si aspetta segnali anche dalla difesa, finora a segno solo con Holm e De Silvestri. Si attendono contributi da giocatori come Lucumí, Beukema, Casale, Eric, Miranda, Calabria e Lykogiannis. In questo contesto, l’ad Claudio Fenucci ha confermato la fiducia nel progetto tecnico, sottolineando la professionalità e la coesione del gruppo in vista delle sfide decisive contro il Milan e della finale di Coppa Italia.

Durante la presentazione del progetto benefico “Trofeo Mongolfiera”, De Silvestri ha definito la stagione “intensa e positiva”, mentre Orsolini ha espresso il sogno di portare a casa Coppa Italia e qualificazione Champions. La squadra è concentrata e compatta, pronta a stringere i denti per inseguire traguardi storici, come dimostrano anche i recuperi individuali di Holm e Ndoye, che puntano a tornare disponibili per la finale del 14 maggio.